La République de Djibouti a exprimé dimanche sa solidarité et son plein soutien aux mesures prises par le Royaume du Maroc pour assurer la circulation des marchandises, des biens et des personnes à travers la zone tampon d’El Guerguarat entre le Maroc et la République islamique de Mauritanie.



Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Djibouti a exprimé, dans un communiqué, sa condamnation de toute pratique qui menacerait le trafic dans ce passage vital pour le commerce entre le Royaume du Maroc et l’Afrique.



Djibouti a renouvelé sa ferme position de principe en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale nationale du Maroc, soulignant en même temps son plein soutien aux efforts déployés pour trouver une solution politique à la question du Sahara marocain, conformément à l’initiative d’autonomie et aux résolutions pertinentes sur la légitimité internationale.