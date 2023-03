Attijari Global Research a revu à la hausse, dans sa note « Weekly Mad Insights – Currencies » du 06 au 10 mars, ses prévisions USD/MAD à horizon 1 mois et ce, compte tenu des prévisions de la parité EUR/USD et des conditions de liquidité du marché des changes.

« Les prévisions EUR/USD des brokers à l’international ont été stables cette semaine. Elles sont en faveur d’une appréciation de l’euro sur les 3 prochains mois », indique AGR dans cette note.