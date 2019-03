La Commission européenne a félicité, ce mercredi, le Maroc pour ses actions dans le domaine migratoire et souligné sa disposition à développer un partenariat plus étroit avec le Royaume.

« Je voudrais féliciter le Maroc pour ses actions et l’assurer de notre soutien. Nous sommes impatients de développer un partenariat plus étroit, plus profond et plus ambitieux avec le Maroc », a souligné Dimitris Avramopoulos, commissaire européen pour la migration, les Affaires intérieures et la Citoyenneté dans un tweet en réaction à la publication par l’exécutif européen du bilan des progrès accomplis au cours des quatre dernières années et des mesures qui sont encore nécessaires pour relever les défis actuels et futurs en matière de migration.

Dans un communiqué annonçant ce bilan, la Commission européenne a appelé, s’agissant de la route de la Méditerranée occidentale, à intensifier l’aide au Maroc.

Cette aide, explique Bruxelles, « doit comprendre la poursuite de la mise en œuvre du programme de 140 millions d’euros visant à soutenir la gestion des frontières, ainsi que la reprise des négociations avec le Maroc sur la réadmission et l’assouplissement du régime de délivrance des visas ».

IM