De hauts responsables de la sécurité des pays membres de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) se sont réunis, mercredi à Kampala, pour faire le point de la situation sécuritaire en Afrique de l’Est, et peaufiner les derniers préparatifs d’un exercice militaire conjoint visant à renforcer l’interopérabilité des forces régionales.

Cette réunion de six jours, connaît la participation de commandants de la police et de l’armée ainsi que des directeurs d’établissements pénitentiaires en provenance de l’Ouganda, du Rwanda, du Burundi, du Kenya, de la Tanzanie et du Soudan du Sud, indique un communiqué publié par l’armée ougandaise, relayé par des médias locaux.

« L’Exercice conjoint de poste de commandement (EPC) vise à renforcer l’interopérabilité et les capacités des forces est-africaines et des agences partenaires en vue de gérer de façon plus efficace et coordonnée les défis sécuritaires auxquels la région est confrontée », indique le communiqué, précisant que cet exercice régional se tiendra plus tard dans l’année.

La région est-africaine fait face à des défis sécuritaires et des catastrophes naturelles nécessitant « des efforts concertés de la part des forces régionales et des agences qui les soutiennent », ajoute la même source.

L’EPC de cette année sera axé notamment sur les défis sécuritaires, les opérations de soutien de la paix, la gestion des catastrophes et la lutte contre le terrorisme.

IA