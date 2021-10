La ville de Dubaï vit depuis jeudi au rythme de l’Expo-2020, le plus grand événement à l’échelle mondiale depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Inaugurée officiellement par le prince héritier de Dubaï, cheikh Hamdane ben Mohammed ben Rached Al Maktoum, cette manifestation d’envergure mondiale accueille plus de 190 pays, venus « pour penser le monde de demain ».

Il s’agit d’un « nouveau chapitre de l’Histoire qui s’écrira à Expo 2020 Dubaï, la première organisée dans un pays de la région du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie du Sud (MEASA) », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

La cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée en présence de plusieurs dirigeants émiratis, a été marquée par des projections et effets de lumières qui ont illuminé le « cœur » du site de l’Expo 2020, le Al-Wasl Plaza, une enceinte futuriste en forme de dôme, symbole de l’architecture islamique. La cérémonie a été agrémentée par des concerts de célèbres artistes arabes et étrangers au bonheur de l’assistance comme l’artiste émiratie Ahlam, le grand italien Andrea Bocelli, le pianiste chinois Lang Lang et la chanteuse britannique Ellie Goulding.

Quelque 25 millions de visiteurs sont attendus lors cette exposition qui a été reportée l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. Les visiteurs devront avoir été vaccinés ou disposer d’un test PCR négatif. Selon les organisateurs, toutes les mesures préventives ont été prises pour éviter la propagation du coronavirus notamment le port des masques et le respect de la distanciation sociale.

Dotée d’une enveloppe de sept milliards de dollars, Expo Dubaï 2020, qui se déroulera sur 6 mois du 1er octobre au 31 mars 2022, promet de dévoiler merveilles architecturales et innovations technologiques représentant les pays participants. Le Maroc prend part à cette exposition sous le signe « Héritages pour l’avenir, depuis des origines inspirantes vers un progrès durable ». La participation du Royaume se veut une invitation à l’adresse des visiteurs pour (re)découvrir le pays, son histoire, son identité, ses talents, mais aussi ses réalisations tangibles dans divers domaines.

Situé au cœur du District Opportunité, près du pavillon des Émirats Arabes Unis et non loin d’Al Wasl Plaza, monument central du site d’Expo 2020 Dubaï, le Pavillon Maroc proposera en plus d’une Exposition permanente, une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique variée, riche et inspirante.

A travers trois grandes thématiques, le Pavillon Maroc donnera à voir au monde l’engagement du Royaume pour le futur de la planète, la richesse d’un pays fort de ses talents, d’ici et d’ailleurs, ainsi que la dynamique de progrès dans laquelle s’inscrit le Maroc.

Avec l’objectif de faire bénéficier le visiteur d’une expérience singulière, l’Exposition permanente du Maroc au sein de son Pavillon est pensée comme une promenade, avec des portes donnant sur 13 salles.

Chacune d’entre elles constitue un espace original, jouant sur l’effet de surprise produit par les éléments présentés qui offrent autant d’occasions de (re)découvrir le Maroc et la forte continuité liant son passé, son présent et l’avenir qu’il se construit.

Chaque porte qui s’ouvre donnera ainsi à voir et à vivre au visiteur une (nouvelle) facette du Maroc, de sa mobilité et sa dynamique de progrès (à travers les salles Meet your Eldest, Moroccan Explorers, Movement, Visit Morocco, Connections &Development, Reveal Africa, Moroccan Artists) à son engagement pour le futur de la Planète (salles Bubble of Life, Argan Stories, Plants Power, Release the Energies).

Ce parcours, qui se distingue d’un parcours muséal classique, plonge le visiteur dans une expérience immersive forte, tantôt interactive, parfois ludique, impliquant le corps et pas seulement l’esprit, de sorte à toucher tous les publics.

Pour les plus jeunes, le Pavillon Maroc offre une expérience de jeu innovante, en réalité augmentée, qui les invite à rechercher un certain nombre d’indices et à résoudre des énigmes inédites.