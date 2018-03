Infomédiaire Maroc – Selon le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, la stratégie « Maroc Numeric » a créé une véritable dynamique dans le secteur du numérique en ciblant à la fois le développement des infrastructures numériques, la stimulation de l’usage du numérique à tous les niveaux socio-économiques du pays, le développement d’une industrie des TIC, la mise en ligne de plus de 70 services e-gouvernement et l’amélioration de la compétitivité et la productivité des PME.

Et en vue d’assurer la continuité de la dynamique créée par cette stratégie nationale et de booster davantage le développement du secteur de l’économie numérique, le ministre a relevé qu’une nouvelle vision pour le digital « Maroc Digital » a été élaborée dans une approche participative et qui s’articule autour de la transformation digitale de l’administration, le développement accéléré de l’économie digitale et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens via le digital.

Rédaction Infomédiaire