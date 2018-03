Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération entre le Fonds International pour la Protection des Animaux (IFAW) et le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, ayant pour objectif la préservation de la diversité biologique, en général, et la protection des espèces menacées d’extinction, en particulier, les 2 partenaires ont procédé hier au lancement officiel d’un projet de lutte contre le prélèvement illégal des singes magot au niveau du parc national d’Ifrane.

Ce projet a pour objectif de contribuer à la lutte contre le prélèvement illégal des singes magot du milieu naturel et la conservation de ses habitats naturels au niveau du parc national d’Ifrane.

Rédaction Infomédiaire