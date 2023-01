Afin de renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, le Maroc et le Sénégal ont signé ce mercredi à Rabat, un mémorandum d’entente. Paraphé par le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, et le ministre sénégalais de l’Eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, ce mémorandum vise également à favoriser l’échange d’expertises et d’expériences dans les domaines de l’eau et de l’assainissement entre les deux parties.

A cette occasion, Baraka a souligné l’importance de consolider la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, en plus de promouvoir l’échange d’expériences et la recherche scientifique et le transfert de technologies dans ces domaines.

En vertu de cet accord, a ajouté le ministre, les deux parties s’engagent en faveur d’une coopération conjointe dans les domaines de l’économie de l’eau, du traitement des eaux usées et de la préservation de la nappe phréatique.

Pour son homologue sénégalais, cet accord est une opportunité de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement et de tirer profit de la grande expérience du Royaume en la matière.