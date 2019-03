Après la réussite de l’ouverture de son premier campus à Khouribga, qui accueille à ce jour près de 300 jeunes marocains et subsahariens et plus de 5 000 admissibles, l’école 1337 poursuit sa dynamique via l’ouverture d’un deuxième campus dans la ville de Ben Guérir.

Un cadre de travail où Code et Games vont de paire

Le campus 1337 Ben Guérir offrira des perspectives supplémentaires aux jeunes marocains et subsahariens, pour évoluer dans un environnement propice à l’innovation et à l’apprentissage en Peer Learning pour des métiers d’avenir.

Étalé sur une superficie totale de près de 3 000 m2, répartie sur 4 niveaux , 1337 Ben Guérir se veut une continuité de ce qui a été initié à Khouribga en recréant un milieu novateur, convivial et collaboratif.

Cluster, le cœur de 1337 : 2 clusters de plus de 600 m2, sont équipés de 300 iMAC de dernière génération, connectés à une ligne dédiée et des serveurs de stockage de très grande capacité, à la pointe de la technologie.

La gamification au centre du système d’apprentissage à 1337. Pour cette raison, les espaces détentes sont les endroits propices pour permettre aux jeunes de co-construire et collaborer tout en se détendant autour d’une partie de billard ou de jeux d’échec. D’une superficie de 200 m2, ces lieux sont dotés de salles de réunions, de différents équipements offrant aux étudiants une bulle de détente dans le torrent de code qu’ils affrontent des heures durant.

LE Meet Up : ou Expertise rencontre les talents futurs : un espace de rencontre pour abriter conférences, échanges entre speakers artistes ou professionnels du secteurs qui viennent à la rencontre des étudiants chaque semaine. Échanger autour d’une innovation technologique, ou pitcher une nouvelle idée de Start Up dans le cadre d’un des clubs de l’école, telle est la vocation de l’espace Meet Up, d’une capacité de 150 places et pourvu d’une régie et de tous les équipement nécessaires.

Une pédagogie active accessible à tous

Fruit d’un partenariat pédagogique entre le Groupe OCP et 42 Paris, 1337 a ouvert ses portes à Khouribga en Juillet 2018 et forme désormais près de 300 étudiants venus des quatre coins du Royaume et de plusieurs pays d’Afrique.

Basée sur la pédagogie du « Peer Learning » qui met l’accent sur la responsabilisation des étudiants dans la construction de leur cursus, dans l’acquisition des savoirs, et dans la transmission desdits savoirs à leurs pairs, l’apprentissage à 1337 se fonde sur le principe de gamification inspiré de l’univers des jeux vidéo. A 1337, il n’y a pas d’année scolaire, mais des niveaux d’expérience à atteindre. Chaque étudiant peut suivre son propre rythme. L’école est ouverte 24h/24h, 7j /7j jours fériés compris. Il n’y a ni de professeurs ni cours, ni livres. L’étudiant travail en mode projet et se retrouve maître de son apprentissage.

Conditions d’accès :

Age d’accès : 18 à 30 ans

Absence de prérequis de diplôme ou de niveau scolaire

Gratuité de la formation pour tous

Processus de sélection :

Aucun test écrit, de culture générale ou de connaissances en informatique mais uniquement deux tests en ligne à faire sur internent basés sur la logique et la mémoire. Un mail confirmant la réussite ou l’échec du test est envoyé par la suite au postulant.

Check in : cette étape est nécessaire. L’étudiant ou un proche doit se déplacer à l’école, le temps d’une session de présentation de l’univers de l’école, de sa méthodologie et de ses valeurs avant de s’inscrire à la piscine.

La piscine : Il s’agit d’un test ou plutôt d’un ensemble de tests pratiques étalés sur une durée d’un mois sans interruption. Plusieurs piscines sont organisés tout au long de l’année.

Favoriser un écosystème d’excellence et de savoir

Logé au cœur de la Ville Verte Mohammed VI dans l’écosystème de l’UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique), le Campus 1337 Ben Guerir se veut une brique complémentaire à la mission du Groupe OCP et de l’UM6P, à savoir, le développement du savoir, de l’innovation et des technologies, afin de créer un hub novateur à l’échelle nationale, africaine et internationale. Entreprise apprenante, et forte de son engagement citoyen,

OCP a initié des écoles nouvelles générations concentrées sur le digital et les métiers du futur. Les initiatives 1337 (Khouribga et Bengeurir) et YouCode (Youssoufia) ont été menés dans le cadre du programme « Act4Community » et ont impactés à date près de 400 jeunes. Dès fin 2019, plus de 1000 jeunes y poursuivront leurs cursus dans le domaine du digital et métiers innovants.

