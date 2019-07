L’Ouganda va installer prochainement une usine d’assemblage de véhicules à 263 millions de dollars US, a annoncé le directeur général de la société publique ougandaise Kiira Motors Corp Isaac Paul Musasizi.

Selon le responsable, cité mardi par la presse locale, un investissement initial de 40 millions de dollars sera effectué par l’Etat, pour la phase initiale de la nouvelle structure qui permettra de produire annuellement 5.000 véhicules, avec une capacité prévue pour atteindre à terme, 150 000 unités grâce à l’assemblage d’autobus, de camions, de camionnettes et de véhicules utilitaires sport.

Le projet vise essentiellement à alimenter le marché est-africain, de plus en plus demandeur en véhicules automobiles, alors que le marché régional est majoritairement dominé par les véhicules d’occasion.

« Nous allons commencer à fabriquer nos véhicules, mais aurons aussi de la place pour que d’autres puissent s’assembler », a déclaré Paul Musasizi.

D’après les statistiques du gouvernement ougandais, le marché combiné des véhicules de tourisme et commerciaux dans les cinq pays membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (Ouganda, Kenya, Tanzanie, Rwanda et Burundi) pourrait doubler au cours des 13 prochaines années pour atteindre près de 630.000 véhicules par an.