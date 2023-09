Parmi ces dispositions, figure l’une concernant le transfert d’établissement à un autre se distingue particulièrement, suscitant l’enthousiasme du président de la Fédération Nationale des Associations de Parents d’Élèves au Maroc.

« Il était grand temps de régler ce problème majeur. Avant, et pendant longtemps, lorsqu’un parent ne pouvait plus honorer les frais de scolarité dans une école privée et souhaitait transférer son enfant vers le secteur public, l’école lui imposait avant tout de solder le crédit en suspens. Dorénavant, si les parents se trouvent dans l’incapacité de s’acquitter des frais de scolarité, ils pourront adresser une demande de désinscription à l’école. En l’espace de 72 heures, l’enfant devra être transféré vers une école publique à proximité de son domicile. Les parents et l’école pourront alors convenir d’un plan de remboursement du crédit, en toute concertation. L’essentiel est que l’enfant poursuive ses études » , se réjouit Noureddine Akkouri.