– Volley-Ball : L’Assemblée générale ordinaire de la Fédération royale marocaine (FRMVB) au titre de la saison 2018-2019 se tiendra le 17 novembre à la Salle couverte du Complexe sportif Mohammed V, au lieu de la ville d’Errachidia.

– Tennis : Roger Federer a déclaré forfait avant son entrée en lice à l’ATP Cup, une nouvelle compétition par équipes qui se déroulera en janvier en Australie, « pour des raisons familiales ».

– Hip-hop : Le Marocain Mohamed Salim a remporté la médaille de bronze du Battle individuel, comptant pour les championnats du monde, qui se sont déroulés récemment aux Pays-Bas.

– Football : L’ancienne star du football David Beckham devrait prendre part à la rencontre de gala, le 6 novembre prochain à Laâyoune, réunissant plusieurs stars internationales à l’occasion du 44ème anniversaire de la Marche verte.

– Basketball : L’Association sportive de Salé (ASS) de Basketball a validé sa qualification en demi-finale de la 32ème édition des Championnats arabes des clubs champions, après sa victoire face à l’AS FAR (78-62), en match disputé à la Salle Fathallah El Bouaâzaoui à Salé.

– Football : Les Seattle Sounders se sont qualifiés pour la finale de MLS en battant le Los Angeles FC (3-1) en finale de la conférence Ouest du championnat nord-américain de football.

– Vélo de montagne : L’équipe marocaine de vélo de montagne a remporté les médailles d’or et d’argent dans la course de descente (Downhill), disputée dans la montagne de Sidi Thabet (nord-ouest de Tunis), dans le cadre de la 3ème édition des championnats arabes de vélos de montagne, qui se tient du 29 octobre au 1er novembre dans la capitale tunisienne.

– Football : L’AC Milan a enregistré une perte record de 145,9 millions d’euros en 2018, selon le bilan approuvé lors de l’assemblée du club.

– Course à pied : La 16ème édition du Sahara Trail de Zagora se déroulera ce 2 novembre, à l’initiative de l’Association Chala pour le développement sportif et rural, avec la participation de plusieurs athlètes marocaines et étrangers.

– Dopage : Les travaux de la 7ème Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport se sont ouverts, à Paris, au siège de l’organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), avec la participation des représentants de 188 Etats parties à la Convention, dont le Maroc.

– Vélos de montagne : La sélection marocaine prend part à la 3ème édition des championnat arabes, qui se tient à Carthage du 29 octobre au 1er novembre.

– Tennis : Le Français Richard Gasquet a déclaré forfait avant son entrée en lice au Masters 1000 de Paris en raison d’une blessure au genou gauche, mettant ainsi un terme prématuré à sa saison.

– Course de montagne : L’Association Tétouan Asmir et l’établissement Dinan Sport organisent la 5ème édition de la course bi-continentale EURAFRICA TRAIL, le mercredi 30 octobre 2019.

– Football : Le milieu offensif français de la Fiorentina, Franck Ribéry, est suspendu pour trois matches après avoir poussé un arbitre-assistant à la fin du match perdu contre la Lazio Rome (2-1) dans le cadre de la 9ème journée du championnat d’Italie de football.

– Rugby : La prochaine Coupe du monde de rugby à VII de 2022 aura lieu au Cap, en Afrique du Sud, a indiqué World Rugby, une première pour l’Afrique.

– Football : Humiliés à domicile face Leicester le week-end dernier (0-9), les joueurs de Southampton ont décidé de faire don de leur salaire à la fondation caritative du club.

– Football : La FIFA a désigné trois arbitres Marocains (Redouane Jiyed, Lahcen Azgaou et Mustapha Akerkad) pour officier des matches comptant pour la coupe du monde de football U-17, dont les phases finales se déroulent au Brésil du 26 octobre courant au 17 novembre prochain.

– Tennis : Le Suisse Roger Federer, 3ème mondial, a déclaré forfait au Masters 1000 de Paris, qui ont débuté cette semaine à l’AccorHotels Arena de Bercy.

– Golf : Tiger Woods rentre encore un peu plus dans l’histoire du golf en rejoignant Sam Snead au panthéon du PGA Tour avec un 82ème sacre au Zozo Championship disputé au Japon.

– Tennis : Dernier Masters 1000 de l’année, le Rolex Paris Masters va être le théâtre du combat pour la place de N’1 mondial entre le Serbe Djokovic et l’Espagnol Nadal.

– Football : Le champion du monde français, Paul Pogba, devrait être absent des pelouses jusqu’en décembre prochain à cause d’une blessure à la cheville son entraîneur à Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.

– Football américain : Les New England Patriots champions en titre, vainqueurs de Cleveland (27-13), et les San Francisco 49ers qui ont écrasé (51-13) les Carolina Panthers, restent les deux équipes invaincues en NFL, à la moitié de la saison régulière.

– Tennis : L’Italien Matteo Berrettini a fait son entrée dans le Top 10 du classement mondial à la faveur de sa demi-finale au tournoi de Vienne.

– Football : Achraf Bencharki est dans une situation délicate, l’international marocain étant dans le collimateur de la commission de discipline de la Fédération égyptienne de football, suite à une bagarre avec le joueur tunisien d’Al Mokawloon, Seifeddine Jaziri.

– Padel : Le CAFC de Casablanca s’est illustré à la 3ème édition de l’Euro Cup à Valence, le club marocain ayant réussi à remporter son premier match dans une compétition internationale, contre l’équipe espagnole de Valdoreig.

– Boxe : Le jeune Mexicain Elwin Soto a gardé sa ceinture WBO des poids mouches après sa victoire aux points aux dépens du Philippin Edward Heno.

– Karaté : Chaimae El Hayti (argent) et Fatima Zahra Chajai (bronze) ont remporté deux nouvelles médailles pour le Maroc lors des Mondiaux des jeunes, disputée au Polideportivo Estadio Nacional à Santiago du Chili.

– Jeux mondiaux militaires : Le Maroc a remporté trois médailles d’or, une d’argent et deux de bronze, occupant ainsi la 20ème position au classement général de la 7ème édition des Jeux Mondiaux Militaires (JMM), tenus à Wuhan en Chine, avec la participation de 109 pays.

– Football : L’Indonésie va accueillir la 23ème édition de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans (U-20), prévue en 2021, a annoncé le Conseil de la Fédération internationale de football (FIFA) après sa récente réunion à Shanghai.

– Kickboxing : La Marocaine Chaimae Balkasmi a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 56 Kg, dans le cadre du championnat du monde des sports de Kick-boxing, organisé à Sarajevo du 19 au 27 octobre.

– Football : La valse des entraîneurs se poursuit en Botola puisque, après Nabil Neghiz qui s’apprête à quitter l’Ittihad de Tanger, Hassan Benabicha quitte à son tour le Rapide Oued Zem.

– Tennis : Le Marocain Aissa Benchekroun a remporté le titre de la 18ème édition du Tournoi international ITF juniors « Riad 21 » qui s’est tenue à Rabat.

– Karaté : Le Marocain Yassine Sekouri a remporté la médaille d’or chez les moins de 21 ans (U21, -75kg), offrant ainsi au Maroc son troisième titre mondial lors des Championnats du monde de karaté organisés à Santiago du Chili.

– Football : La Renaissance de Berkane s’est inclinée (0-2) face au club du Fosa Junior du Madagascar, lors du match aller comptant pour le second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine (CAF).

– Moto2 : Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) a remporté le Grand Prix d’Australie, catégorie Moto2 devant son coéquipier espagnol Jorge Martin, et le Suisse Thomas Lüthi (Kalex).

– Football : Le Hassania d’Agadir et les Green Eagles se sont quittés sur un nul (1-1), lors du match aller comptant pour le second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine (CAF), disputé au stade des héros de la capitale zambienne, Lusaka.

– Rallyes : L’Estonien Ott Tänak s’est offert son premier titre de champion du monde WRC en terminant deuxième dans le rallye de Catalogne et détrônant le sextuple tenant du titre Sébastien Ogier.

– Handball : La sélection marocaine masculine de handball participe au championnat arabe cadets, qui se tiendra du 27 octobre au 3 novembre, à Nabeul en Tunisie.

– Karaté : Le Marocain Mehdi Sriti a remporté la médaille d’or chez les juniors (-76kg), lors des Championnats du monde de karaté organisés à Santiago du Chili.

– Cyclisme : Le Britannique Mark Cavendish s’est engagé pour un an avec l’équipe Bahrain-Merida en provenance de l’équipe Dimension Data, a annoncé sa future formation.

– Wushu : Le Marocain Saad Boujka a remporté la médaille d’argent des 75 kg dans la catégorie de « Sanda », lors des Championnats du monde qui se sont déroulés à Shanghai.

– Karaté : La Marocaine Aya Ouhra a remporté la médaille d’or chez les cadettes, dans la catégorie +54 kg, lors des Championnats du monde organisés à Santiago du Chili.

– Football : Le Difaâ d’El Jadida (DHJ) a décroché son billet pour le dernier carré de la Coupe du Trône, à l’issue de sa victoire à domicile (1-0) face au Chabab Atlas Khénifra (CAK), lors d’un match disputé au stade El Abdi à El Jadida.

– Football : La Fédération grecque de football a présenté des excuses à son homologue allemande pour l’agression des supporters allemands par des hooligans masqués lors d’un match de jeunes entre l’Olympiakos et le Bayern Munich au Pirée.

– Tennis : L’Italien Andrea Gaudenzi, ancien numéro 18 mondial, deviendra le nouveau président de l’ATP le 1er janvier 2020 et succédera au Britannique Chris Kermode.

– Football : Atlanta United, tenant du titre de la ligue nord-américaine de football (MLS), a battu Philadelphia Union (2-0) et s’est qualifié pour la finale de la conférence Est du championnat.

– Football : Le Los Angeles FC de Carlos Vela s’est imposé 5 buts à 3 face au Los Angeles Galaxy, se qualifiant ainsi pour la finale de la conférence Ouest du championnat nord-américain de football (MLS).

– Football : Les internationaux Marocains Romain Saiss (Wolverhampton), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar) et Selim Amallah (Standard de Liège) ont tous marqué un but avec leur club lors de la dernière journée de Ligue Europa.

– Kickboxing : Les Marocains sont présents en force aux championnats mondiaux qui se déroulent à Sarajevo jusqu’au 28 octobre, aussi bien chez les femmes que chez les hommes.

– Football : Le défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez, victime d’une rupture partielle du ligament interne de la cheville droite, a été opéré avec succès, a annoncé le club bavarois sur son site internet.

– Cyclisme : Le Slovaque Peter Sagan, champion du monde de 2015 à 2017, prendra part l’an prochain pour la première fois au Tour d’Italie, a annoncé son équipe Bora.

– Tennis : L’Espagnol Rafael Nadal a battu le Serbe Novak Djokovic en 6-3, 3-6 et 11-9 (tie-break), lors d’un match de charité qui s’est déroulé à Astana (Nur-Sultan), la capitale du Kazakhstan.

– Cyclisme : La Fédération marocaine (FRMC) a organisé, dimanche dernier, en partenariat avec l’Association marocaine médicale de solidarité et l’Association des ophtalmologistes privés, la première course cycliste médicale de Rabat, en célébration des journées mondiales de la vue et des personnes âgées.

– Football : La Ligue espagnole (Liga) a annoncé qu’elle a entamé les procédures pour faire appel de la décision de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) de reporter au 18 décembre le « clasico » entre Barcelone et le Real Madrid.

– Karaté : La Marocaine Aya Nassiri a remporté la médaille de bronze en Kata mode individuel aux Championnats du monde, cadets, juniors et U21, organisés du 23 au 27 octobre à Santiago du Chili.

– Football : La Chine va organiser la Coupe du monde des clubs 2021, a annoncé le président de la FIFA, Gianni Infantino.

– Football : La Fifa va doubler son budget à destination du football féminin et y investir un milliard de dollars lors des quatre prochaines années.

– Football : Le Maroc, qui occupait la 39ème place mondiale lors du dernier classement FIFA, a régressé de trois places mais garde quand même sa 5ème position au niveau continental.

– Football : Le ministère de l’Equipement vient de lancer un appel d’offres pour l’extension du Grand Stade de Tanger, un projet de 280 millions de dirhams.

– Football : Le club canadien Toronto s’est qualifié pour la finale de la conférence Est du championnat nord-américain de football (MLS), après sa victoire sur le terrain du New York FC (2-1).

– Football : Le Moghreb de Tétouan (MAT) a validé sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du Trône 2018-2019 grâce sa victoire (4-1) face au Rapide Oued Zem (RCOZ), lors d’un match disputé au stade Saniat Rmel à Tétouan.

– Football : L’équipe de Flamengo a rejoint River Plate en finale de la Copa Libertadores après avoir écrasé Grêmio 5-0 en demi-finale retour.