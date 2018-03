Infomédiaire Maroc – Un atelier international sur le charbon vert a ouvert ses travaux, hier à Agadir, avec la participation de plusieurs pays d’Afrique.

Cette formation, qui se poursuit jusqu’au 9 mars, vise la valorisation des déchets végétaux en produisant un combustible respectueux de l’environnement et bénéfique pour le climat dont l‘emploi permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Initié par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD), avec le soutien de plusieurs partenaires internationaux, l’événement s’inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud et en cohérence avec les accords de Paris sur le climat, réaffirmés lors de la COP22 au Maroc, ainsi que l’Objectif de développement Durable N°7 : ‘‘Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes , à un coût abordable’’.

Rédaction Infomédiaire