L’agence de notation Moody’s a affirmé, ce mardi, que la note “Ba1 stable” qu’elle attribue au profil de crédit du Maroc reflète la “résilience démontrée” par le Royaume aux chocs intérieurs et extérieurs, son accès à des marchés de capitaux intérieurs relativement profonds et une transition économique vers des secteurs d’exportation à plus forte valeur ajoutée.

“Le gouvernement marocain a accès à des marchés de capitaux nationaux relativement profonds, ce qui le protège de la volatilité des marchés financiers internationaux”, a déclaré Elisa Parisi-Capone, vice-présidente et analyste principale chez Moody’s, dans un communiqué.

Selon la même source, un rapport réalisé par Moody’s Investors Service relève qu’une amélioration de la notation du Maroc “pourrait être provoquée par une action politique qui place fermement le ratio de la dette publique – y compris les garanties de dette extérieure pour les entreprises publiques – sur une trajectoire descendante”.

“La poursuite des réformes de l’environnement fiscal et commercial qui améliorent les perspectives de croissance du secteur non agricole pourrait soutenir ce changement”, ajoute-t’on.