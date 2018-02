Infomédiaire Maroc – Intervenant à la Chambre des représentants sur les stratégie du gouvernement en matière de réforme du système national de l’éducation, la formation et la recherche scientifique, le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a souligné que le Roi Mohammed VI accorde un intérêt particulier à la réforme du système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, placée au 2ème rang des priorités après l’intégrité territoriale du Royaume, vu son rôle dans la formation des citoyens de demain et la réalisation d’un développement global et durable.

Et à ce sujet, El Othmani a annoncé que le plan exécutif pour la période 2017-2021 a mis l’accent sur une série de priorités visant la revalorisation de l’école publique et axées sur la consécration de l’équité et de l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation et à la formation, le développement du modèle pédagogique, l’amélioration de la qualité et la mobilisation nécessaire autour de la réforme.

Rédaction Infomédiaire