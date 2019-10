Ce lundi lors de la 4ème Commission des Nations-Unies, Les Emirats Arabes Unis ont réaffirmé que l’initiative marocaine d’autonomie, qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité, « constitue une solution de compromis, conforme à la fois à la Charte de l’ONU et à ses résolutions, et qui permet de préserver l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc frère ».

L’Arabie Saoudite a réaffirmé sa « position de principe » soutenant l’initiative marocaine d’autonomie comme solution de compromis à la question du Sahara marocain, tout en rejetant « toute atteinte aux intérêts supérieurs du Royaume du Maroc et à sa souveraineté et son intégrité territoriale ».

Le Bahreïn a réitéré son soutien aux « efforts sérieux » déployés par le Maroc pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara marocain sur la base de l’initiative d’autonomie et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son intégrité territoriale.

Et enfin, Le Koweït a réitéré son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara en tant que « plan constructif visant à parvenir à une solution mutuellement acceptable ».