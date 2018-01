Infomédiaire Maroc – Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique dispose désormais d’un rapport national qui met à profit les données recueillies de l’étude internationale sur les mathématiques et les sciences (TIMSS 2015) et constitue, ainsi, un outil précis pour l’évaluation et le suivi des acquis des élèves, a indiqué le président de cette instance, Omar Azziman.

S’exprimant à l’ouverture de la 13ème session ordinaire du Conseil, Azziman a souligné que ce rapport, élaboré grâce au travail accompli par l’Instance nationale d’évaluation (INE), sera présenté et examiné durant cette session et demeure de nature à permettre au Conseil de disposer d’outils exceptionnels et plus précis, après son intégration dans le Programme national d’évaluation des acquis des élèves.

Rédaction Infomédiaire