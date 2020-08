Le magnat de l’immobilier, Anas Sefrioui, qui avait créé en octobre 2019, Valocim, une filiale spécialisée dans la production de combustibles alternatifs, s’apprête à lancer, à travers cette dernière, la construction de la première unité de production à cet effet.

Ce futur complexe inclura une unité de valorisation et traitement de déchets industriels, ainsi qu’un centre de transformation industrielle produisant un combustible alternatif, rapporte Challenge. Il sera construit à la Commune de Lambarkiyine (une commune rurale de la province de Berrechid de la région de Casablanca-Settat) et nécessitera un investissement de démarrage de 50 millions de dirhams.

La filiale Omnium des Industries et de la Promotion (holding contrôlé par la famille Sefrioui à plus de 80%) compte lancer les travaux de construction de sa première unité industrielle dès le dernier trimestre 2020, dans la foulée de l’obtention des autorisations administratives nécessaires. En attendant, les plans de campagne et le financement sont déjà ficelés pour faire de Valocim un modèle de réussite au Maroc dans la fabrication du combustible alternatif