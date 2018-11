Infomédiaire Maroc – Le dernier Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret n°2.18.734, portant création et organisation de l’Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique de Tanger.

Ce projet de décret a été présenté par le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ce texte vise à doter cet institut d’un cadre juridique qui fixe son organisation, ses conditions d’admission, les domaines de formation ainsi que les dispositions relatives à son administration et gestion, dans la perspective de développer la formation professionnelle dans les métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et satisfaire les besoins en main-d’œuvre et compétences qualifiées dans ce domaine.

Conformément aux dispositions de ce projet de décret, cet institut assure la formation pour la préparation et la délivrance des diplômes de spécialisation professionnelle, de technicien et de technicien spécialisé, la formation qualifiante pour l’intégration au profit des entreprises du secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que des sessions de formation continue et de perfectionnement au profit des salariés des entreprises dudit secteur.

Il assure également la formation aux métiers liés au secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, la réalisation des essais de laboratoire et la participation aux travaux du titrage, d’assistance technique et du conseil pour les entreprises du secteur.

Rédaction Infomédiaire