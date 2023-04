Le royaume est une destination de premier ordre pour certains pays d’Europe et d’Amérique, notamment pour ce qui est de piocher des compétences nationales, mais aussi en tant que destination attrayante pour les étudiants du continent.

D’après les données de l’ICEF Monitor, concernant les tendances des étudiants entrants et sortants en Afrique, il s’avère que le Maroc figure parmi le top 3 des meilleures destinations du continent. La première place est occupée par l’Afrique du Sud, suivi par l’Égypte et le Maroc.

Les universités européennes s’arrachent les compétences marocaines, en raison de la formation reçue, mais aussi la capacité d’adaptation des étudiants aux pays d’accueil. L’on parle surtout là de la capacité des Marocains à parler d’autres langues, notamment le français et l’anglais, mais aussi l’espagnol et l’allemand. Il y aurait au moins 63.000 étudiants marocains à l’étranger pour le moment.

Ainsi, la France et le Canada ont été deux destinations de premier ordre pour les étudiants marocains ces dernières années. Plus de 31.000 Marocains étaient inscrits en France en 2021, en hausse de 3 % sur un an. Les établissements canadiens en ont accueilli un plus petit nombre en 2022 (7.220 étudiants seulement), en progression de 23 % par rapport à la même période une année auparavant, et de 60 % comparé à 2019.

Avant le déclenchement du conflit entre la Russie et l’Ukraine, le pays accueillait environ 7.000 étudiants marocains. De son côté l’Allemagne en accueille plus de 3.000 étudiants.

L’ICEF indique que le coût des programmes d’études au Maroc est de moins de 10.000 dollars/an. De plus, les établissements nationaux, à l’image de l’Université Mohammad V de Rabat, l’Université Cadi Ayyad et l’Université internationale de Rabat figurent dans le classement des 100 meilleures universités arabes de QS.