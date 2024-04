L’Agence nationale des eaux et forêts lance, conjointement avec l’Agence allemande de la coopération internationale (GIZ), la deuxième édition du concours « Green Start-up » et fixe le 17 mai 2024 comme dernier délai pour la soumission des dossiers de candidature.

Dans le cadre du projet Green Jobs II, financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et de développement (BMZ), le Groupe Crédit Agricole du Maroc et le Green Energy Park de l’Université Mohammed VI Polytechnique, cette initiative vise la promotion de l’entrepreneuriat vert à travers l’appui des initiatives et innovations vertes portées par les jeunes marocains qui concilient développement économique et préservation des ressources naturelles notamment forestières, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Ce concours, en accord avec les objectifs de la stratégie Forêts du Maroc 2020-2030, est ouvert aux jeunes porteurs de projets innovants dans le domaine de la conservation et de la valorisation des ressources forestières.

Les projets doivent démontrer un impact significatif sur les plans environnemental, économique et social, notamment au niveau des milieux ruraux et de montagne et auprès des jeunes ruraux, précise le communiqué.

Les cinq lauréats sélectionnés recevront des prix motivants pour soutenir le développement et la mise en œuvre de leurs projets.

Les candidats(es) peuvent consulter les informations détaillées sur le concours ainsi que les modalités de soumission des candidatures en ligne sur le site web « www.greenstarup2.ma ».