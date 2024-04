DS Automobiles, marque emblématique synonyme de raffinement et d’excellence, annonce avec fierté l’avant-première de sa nouvelle exposition « Au fil du caftan ». Cet événement sans précédent offre une immersion complète dans l’univers envoûtant du caftan marocain, riche de son héritage et de son artisanat d’exception.

L’exposition ouvrira ses portes au grand public du 03 au 12 Avril 2024 à la DS Gallery, située au DS Store Al Massira Al Khadra.

« AU FIL DU CAFTAN – HERITAGE & SAVOIR FAIRE » : QUAND L’AUTOMOBILE ET LA HAUTE COUTURE SE RENCONTRENT POUR CELEBRER UNE PASSION COMMUNE, CELLE DU RAFFINEMENT ET DE L’ESTHETISME !

Bien que provenant de domaines en apparence dissemblables, DS Automobiles et le caftan Marocain partagent des caractéristiques communes :

Tous deux symbolisent l’élégance, l’excellence et le raffinement, se distinguant par leur caractère exclusif et leur artisanat d’exception. Ils résultent d’un savoir-faire méticuleux et d’une sensibilité aux détails sans pareille, où designers et couturiers collaborent pour exprimer une esthétique sophistiquée, à travers des lignes épurées et des matériaux luxueux.

Au-delà de leur utilité pratique en tant que moyen de transport ou vêtement, ils incarnent des emblèmes de distinction, témoignant du goût et de l’élégance de leurs propriétaires.

Ainsi, DS Automobiles et le Caftan Marocain se réunissent pour honorer une fusion unique entre l’art, le luxe et le raffinement et l’attention du détail, fort héritage exceptionnel.

DS x CAFTAN – ENTRE HERITAGE ET SAVOIR FAIRE

Depuis sa création, la marque automobile française DS s’appuie sur les valeurs d’innovation, d’excellence et d’avant-garde de son auguste inspiratrice : la DS 19. Avec sa sœur, la SM, elles sont le symbole de l’automobile française haut de gamme. Un univers premium qui prête une attention particulière dans chaque détail de ses véhicules.

Engagée dans la promotion de la culture et de l’art ainsi que la mise en avant du travail des créateurs émergeants, DS Automobiles travaille régulièrement également avec les plus grandes maisons reconnues pour leur savoir-faire. Les meilleurs artisans, spécialistes de la broderie, de la bagagerie, des plumes, du cristal ou de la paille ont collaboré avec les équipes du DS DESIGN STUDIO PARIS dans la confection d’intérieurs toujours plus emblématiques. Ces œuvres sont devenues des sources d’inspirations pour les habitacles de DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK, DS 9 ou encore l’Edition limitée « Esprit de voyage » DS 7, DS 7 E-TENSE ET DS 4.

Au fil des décennies, cette dernière a tissé son héritage pour devenir aujourd’hui l’emblème de l’art du voyage à la française.

Parallèlement, l’histoire moderne du caftan trace une route similaire. Les années 70 marquent le début d’une nouvelle ère, celle des premiers créateurs de mode. Les premières audaces et d’une saga vestimentaire qui transcende l’habit traditionnel bien au-delà de sa fonction première, celle de vêtir. Le caftan, richissime patrimoine culturel et artistique marocain, unit et réunit par-delà les périodes, les âges ou encore les régions.

Avec cette exposition, c’est donc en toute logique que DS Automobiles lui offre un écrin à la hauteur de son raffinement et de sa distinction.

1 de 14

L’EVOLUTION FASCINANTE DU CAFTAN, UNE EXPOSITION SIGNEE DS AUTOMOBILES x SOFIA BENBRAHIM

Joignant leurs deux univers ensemble, la marque DS Automobiles et Sofia BENBRAHIM ; Fondatrice de l’agence de production de contenu SERAFINA CONCEPT et du magazine digital SHOELIFER, experte en luxe et mode et curatrice d’exposition de mode marocaine ; donnent vie à une exposition hors normes reprenant ainsi les standards des plus grands évènements internationaux. Dans un esprit de musé, L’exposition « Au fil du caftan – Héritage & Savoir-faire » présente une immersion fascinante dans l’évolution du caftan, avec des sections dédiées à ses différentes époques et interprétations.

D’un côté, les visiteurs pourront découvrir l’authenticité des anciens caftans, reflétant l’histoire et la tradition de cette tenue emblématique, et de l’autre, des créations contemporaines de grands couturiers tels que Tamy Tazi, Zhor Sebti pour Fadéla Couture, Zbida Alami, Amina Benmoussa, Zineb Joundy, Lamia Lakhsassi, Frédérique Birkemeyer, Albert Oiknine, Houda Serbouti, Myriam Bouafi, Zineb Lyoubi Idrissi, Loubna Guessous, Amina Tmimi et Salima Chaieb qui offriront un aperçu de l’avenir du caftan, mêlant tradition et modernité de manière innovante.

DS AUTOMOBILES : UN ENGAGEMENT PERPETUEL ENVERS L’ART ET LA CREATIVITE

DS Automobiles réaffirme encore une fois son engagement indéfectible envers l’art et la créativité, notamment en soutenant les créateurs marocains. Cette exposition s’inscrit dans la lignée des initiatives précédentes de la marque, telles que « DS ART TALENTS », Les expositions « EXPRESSIONS FEMININES », « PLAY IT AGAIN-KASSITA », ou encore « LE MARCHE DES CREATEURS » où la marque a soutenu et mis en lumière les talents émergents de la scène créative marocaine, soulignant ainsi l’importance accordée par DS Automobiles à l’expression artistique, à l’innovation et à la culture au Maroc. à travers lesquelles le talent, la créativité et l’innovation des créateurs marocains a pu s’exprimer et être présentés au grand public.