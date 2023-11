Le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté, lundi, de nouvelles règles visant la numérisation de la procédure des visas, afin de permettre aux personnes qui envisagent de voyager dans l’espace Schengen de demander un visa en ligne.

Les deux règlements adoptés portent notamment sur la création d’une plateforme numérique européenne de demande de visa, a indiqué le Conseil dans un communiqué, notant que les demandes de visa Schengen se feront via cette plateforme, à quelques exceptions près.

Sur la plateforme, les demandeurs de visa pourront saisir toutes les données pertinentes, télécharger des copies électroniques de leurs documents de voyage et pièces justificatives et payer leurs frais de visa, a-t-on affirmé.

En principe, une comparution en personne au consulat ne sera nécessaire que pour les primo-demandeurs, les personnes dont les données biométriques ne sont plus valables et les personnes possédant un nouveau document de voyage.

Les nouvelles mesures comprennent aussi le remplacement de la vignette visa actuelle par un code-barres signé cryptographiquement, a poursuivi le Conseil.

« La possibilité de demander un visa Schengen en ligne constituera une grande amélioration pour les citoyens et pour le traitement de la demande. Cela simplifiera le processus de demande pour les voyageurs et, dans le même temps, allégera la charge des administrations nationales, qui seront en mesure de réagir plus rapidement et plus efficacement », s’est félicité à cet égard le ministre espagnol de l’Intérieur par intérim, Fernando Grande-Marlaska Gómez, dont le pays assure la présidence tournante de l’UE.

Après leur signature, les deux règlements seront publiés au Journal officiel de l’UE et entreront en vigueur le vingtième jour suivant leur publication.

La date d’application des nouvelles règles sera décidée une fois terminés les travaux techniques sur la plateforme de visa et le visa numérique, a fait savoir le Conseil.

S.L.