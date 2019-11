Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, gauche) a remporté les élections législatives anticipées organisées ce dimanche en Espagne avec 28% des voix et 120 sièges au Congrès des députés, selon les résultats quasi-définitifs publiés par le ministère espagnol de l’Intérieur.

Selon ces résultats, après dépouillement de 99,8% des voix, le Parti Populaire (PP, droite) est arrivé en deuxième position avec 20,81% des suffrages et 87 sièges, suivi du parti d’extrême droite Vox avec 15,09% et 52 sièges.

Le parti d’extrême gauche Unidas-Podemos a été la quatrième formation la plus votée avec 12,84% des voix (35 sièges), suivi du parti de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) avec 3,61% et 13 sièges. Le parti de Ciudadanos (centre-droit) a été relégué au 6ème rang avec 6,79% et 10 sièges, suivi notamment de JxCAT (Ensemble pour la Catalogne) avec 2,19% des suffrages et 8 sièges, du PNV (Parti nationaliste basque) avec 1,57% des voix (7 sièges), de la coalition politique EH Bildu avec 1,15% des suffrages (5 sièges) et de la nouvelle formation de gauche Mas Pais avec 1,35% des voix (2 députés).

Le taux de participation à ces élections législatives anticipées a atteint 69,88%, un pourcentage en baisse de 5,82% par rapport aux législatives anticipées du 28 avril (75,7%).

Quelque 37 000.n 608 électeurs, dont 2 128 559 vivant à l’étranger, étaient appelés aux urnes pour élire les députés et sénateurs des Cortes Generales, les deux chambres du parlement espagnol.