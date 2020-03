La Réserve fédérale américaine (Fed) a baissé dimanche ses taux d’intérêt à presque zéro point de pourcentage et annoncé qu’elle achèterait 700 milliards de dollars de bons du Trésor et de créances hypothécaires pour stabiliser les marchés financiers et soutenir l’économie durement touchés par les conséquences de la pandémie de coronavirus.

Le comité directeur de la politique monétaire de la Fed a indiqué qu’il réduirait son taux d’intérêt de base à une fourchette de 0 à 0,25%, augmenterait considérablement les achats de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires et prendrait plusieurs autres mesures pour aider les banques, les entreprises et les ménages à naviguer une forte récession économique.

“Les actions que nous avons annoncées aujourd’hui aideront les familles et les entreprises américaines au sein de l’ensemble de notre économie à traverser cette période difficile et favoriseront un retour à la normale plus vigoureux une fois que les perturbations de l’épidémie actuelle de coronavirus se seront calmées”, a déclaré le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors d’une conférence téléphonique avec la presse.

Ces mesures interviennent alors que la pandémie de coronavirus force les entreprises aux Etats-Unis et à travers le monde à fermer leurs portes, plongeant vraisemblablement l’économie mondiale dans une récession.

Le président Donald Trump, qui a exhorté la Fed à réduire les taux d’intérêt bien avant que l’économie américaine ne soit confrontée à la crise du coronavirus, a félicité M. Powell et la banque centrale pour avoir agi rapidement.

“C’est vraiment une bonne nouvelle. C’est vraiment formidable pour notre pays. C’est quelque chose dont nous sommes très heureux”, a déclaré Trump à la presse à la Maison Blanche dimanche.

“Ils l’ont fait en une seule étape. Et je pense que les gens et les marchés devraient être ravis”, a-t-il dit.