Les marchés financiers aux Etats-Unis se rapprochent de leur meilleure année en deux décennies. Avec seulement deux jours de cotation restant, l’indice S&P 500 pourrait s’en tirer mieux que depuis 1997, selon le Wall Street Journal.



Les cours des actions ont été soutenus par une simple bouffée d’optimisme que l’économie – malgré des problèmes occasionnels et des pronostics désastreux d’experts – va garder le cap.



La Réserve fédérale mérite également un crédit pour la baisse des taux d’intérêt malgré les grognements d’une Maison Blanche qui en voulait plus.



Jusqu’à présent cette année, le S&P a augmenté de 29%. Mais le marché a progressé au fur et à mesure que les investisseurs se sont frayés un chemin à travers l’année turbulente, interrompue seulement par une poignée de retraites de courte durée.



Depuis la mi-octobre, les actions n’ont enregistré aucun gain quotidien de plus de 1%. Même vendredi, la hausse était minime, mais elle a laissé l’indice à un niveau record et a plafonné une cinquième semaine consécutive de gains.



La croissance de l’emploi s’est poursuivie, les consommateurs américains ont continué de dépenser et les tergiversations du président Trump au sujet de la guerre commerciale ont finalement cédé la place à des promesses pour un accord précoce avec la Chine.



Les dommages que la guerre commerciale pourrait causer ont été la plus grande préoccupation des investisseurs et de la Fed cette année. La banque centrale a abaissé les taux d’intérêt à trois reprises pour protéger l’économie.



En décembre, plusieurs mesures clés de la croissance suggéraient qu’une récession aux États-Unis était peu susceptible de se produire de sitôt. Les grandes entreprises américaines ont indiqué que leurs bénéfices continuaient de croître, et même l’industrie de la technologie a fait preuve de résilience face aux multiples attaques des candidats à la présidentielle et du Congrès.



Pourtant, les analystes boursiers mettent en garde contre une exubérance pure et simple. Les forces qui ont levé les stocks cette année pourraient s’estomper et les investisseurs seront confrontés à un nouvel ensemble de risques en 2020 – à savoir que l’expansion à long terme du marché du travail pourrait prendre fin et que les bénéfices des entreprises pourraient commencer à être inférieurs aux attentes