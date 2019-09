Google a accepté ce mercredi de payer une amende record de 170 millions de dollars et d’apporter des modifications afin de protéger la vie privée des enfants sur YouTube. Les régulateurs américains ont estimé que le site vidéo avait collecté sciemment et illégalement des informations personnelles sur des adolescents et les avait utilisées pour augmenter ses profits en les ciblant avec des annonces publicitaires.

Ces mesures font partie d’un accord entre la Commission fédérale du Commerce (FTC) et le procureur général de New York, qui ont affirmé que YouTube avait violé une loi fédérale sur la protection de la vie privée des enfants connue sous le nom de Loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants, ou COPPA.

Les régulateurs ont expliqué que YouTube, qui appartient à Google, avait collecté illégalement des données sur les enfants, telles que des codes d’identification permettant de suivre leur navigation sur le Web au fil du temps, sans le consentement de leurs parents.