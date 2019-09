L’Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCA-Marrakech) participe au Solar Decathlon Africa, qui se tient à Benguerir, avec un projet innovant baptisé « InterHouse ». L’objectif de ce projet consiste à créer un espace naturel et durable dans lequel les résidents internationaux et locaux puissent célébrer leur diversité culturelle.

L’équipe « InterHouse » vise à concevoir une maison qui fusionne tradition et modernisme, inspire l’innovation dans les logements abordables de la classe moyenne et soutienne l’intérêt croissant du Maroc pour les énergies renouvelables. Leur conception unique met en valeur l’architecture interculturelle, les systèmes de gestion de l’énergie interactif, les systèmes de contrôle intégrés et une interdépendance unique de l’environnement.