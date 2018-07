Infomediaire Maroc – Le Groupe Label’Vie lance pour la deuxième année consécutive le « Prix de l’Excellence Scolaire ». Organisé cette année en partenariat avec le cabinet de conseil en ressources humaines « Clem Outsourcing », ce programme récompense et accompagne les enfants bacheliers de ses collaborateurs ayant obtenu leur diplôme de baccalauréat avec mention « Bien » ou « Très Bien ». La cérémonie officielle de remise des prix a eu lieu le Mercredi 25 juillet 2018.

Le « Prix de l’Excellence Scolaire » s’inscrit dans le cadre d’un programme d’actions sociales dédié aux jeunes, lancé par le groupe Label’Vie en 2017, et visant à apporter son soutien aux enfants des collaborateurs qui décrochent le baccalauréat avec mention, souligne Ahmed Abbou, Directeur des Ressources Humaines du groupe, en rajoutant que la responsabilisation et l’intégration précoce des jeunes dans la vie sociale et économique sont les objectifs majeurs de cette action.

Une deuxième édition placée sous le signe du partage et de la solidarité

Le programme « Prix de l’Excellence Scolaire » s’articule autour d’un cycle de formation résidentiel qui dure une semaine et qui a pour but d’éveiller et renforcer les compétences des jeunes étudiants en matière d’intelligence émotionnelle, de communication interpersonnelle et de prise de parole en public. Un objectif à atteindre grâce à des ateliers de théâtre et d’art plastique, à des ateliers-débats et à des échanges autour de films documentaires et de films cinématographiques instructifs. Le cycle inclut également des séances de yoga-méditation et de coaching collectif.

Le plus important pour le groupe de Label’Vie est d’inculquer à ces jeunes des valeurs sociétales telles que le sens du partage et de la solidarité. Ainsi est programmée une activité caritative à l’orphelinat LALLA HASNA de Casablanca ce vendredi 27 juillet 2018 à partir de 15H00 : « il s’agira pour les jeunes d’apporter confort et soutien aux pensionnaires de l’orphelinat, mais surtout de prendre conscience du

devoir de la solidarité et du partage », estime Mme Laila BOUSKLA, Chef de Département Administration RH et Affaires Sociales du groupe. A la fin du programme, chaque jeune étudiant repart avec une batterie d’outils pratiques et de matériels informatiques.

Le groupe Label’Vie espère, avec ce programme conçu par des experts, inculquer aux jeunes bacheliers des qualités et des compétences qui leur seront utiles pour amorcer cette nouvelle étape de leur vie.

Rédaction Infomediaire.