Infomédiaire Maroc – A fin novembre dernier, les exportations ont progressé de 9,7% pour se chiffrer à 223,7 MMDH, selon l’Office des changes qui vient de publier une note sur ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs pour le mois de novembre 2017.

Cette évolution s’explique notamment par la hausse des ventes de la quasi-totalité des secteurs, principalement ceux de l’aéronautique (+16,5%), des phosphates et dérivés (+11,8%), de l’agriculture et l’agro-alimentaire (+9,1%), de l’Automobile (8%), du textile et cuir (+5,5%), de l’industrie pharmaceutique (+5,1%) et de l’électronique (3,8%), indique la même source.

