Infomédiaire Maroc – Le dernier Conseil des ministres espagnol a autorisé la signature et l’application provisoire d’un accord entre l’Espagne et le Maroc portant sur la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la délinquance, indique le gouvernement espagnol.

Cet accord ‘‘répond à la préoccupation que l’Espagne et le Maroc partagent concernant l’ampleur des phénomènes de délinquance et les défis que représentent pour la sécurité le trafic des personnes, le terrorisme, le trafic de drogues et les nouvelles formes de la délinquance transnationale organisée’’.

Il régit les aspects les plus importants dans le domaine de la coopération et spécifie les délits sur lesquels portera cette collaboration, précise le gouvernement espagnol.

Rédaction Infomédiaire