Marrakech figure dans le Top 10 des destinations les plus prisées par les touristes dans le monde, selon le dernier classement du site de voyage américain TripAdvisor.

Pour dresser sa liste annuelle des meilleures destinations mondiales, le site se base essentiellement sur les avis et les commentaires des internautes concernant les hôtels, les restaurants et les attractions de chaque ville.

Et outre, la citée ocre, ce Top 10 comprend également les villes de Londres, Paris, Rome, Crète, Bali, Phuket, Barcelone, Istanbul, et Dubaï. Pour rappel, avec plus de 315 millions de visiteurs par mois, TripAdvisor est le plus gros site de voyage au Monde.