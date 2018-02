Infomédiaire Maroc – Les participants à un colloque africain sur le soutien du Maroc aux mouvements de libération (ML) en Afrique ont affirmé, hier à Rabat, que le soutien politique, financier, logistique et militaire accordé par le Maroc à ces mouvements illustre la vitalité de la solidarité et l’efficacité de l’intégration entre les pays du continent.

La « Déclaration de Rabat », adoptée à l’issue des travaux de ce colloque organisé, les 18 et 19 février, par le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, a souligné que la mémoire de lutte maroco-africaine ne doit pas être exclusive aux intellectuels africains, mais doit être accessible à l’ensemble des peuples du continent, au nord et au sud du Sahara, ce qui nécessite l’adoption d’un nouveau modèle médiatique capable de mobiliser divers canaux et plateformes de communication dans ses dimensions politiques, diplomatiques et communautaires.

Rédaction Infomédiaire