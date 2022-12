Une convention de partenariat a été signée, mercredi à Fès, dans le cadre des efforts visant à développer et généraliser l’enseignement préscolaire à l’échelle du territoire d’intervention de la direction préfectorale de l’éducation de Fès.

Cette convention a été signée par le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de la région Fès-Meknès, Mohcine Zouaq et la présidente de l’antenne locale de Ligue marocaine de protection de l’enfance, Zahra Bennani.

Selon un communiqué de l’AREF de Fès-Meknès, cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer l’offre d’enseignement préscolaire au profit des enfants âgés entre 4 et 6 ans, et leur accompagnement pédagogique jusqu’à l’achèvement de leur scolarité obligatoire.

La signature de cette convention intervient en application des dispositions de l’accord de partenariat signée entre la Ligue marocaine de protection de l’enfance et le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

A rappeler que la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS) et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Fès-Meknès sont liés, également, par une convention pour le développement et la généralisation d’un enseignement préscolaire de qualité.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuve de la convention-cadre de partenariat signée, en avril dernier, entre le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports et la FMPS, en tant qu’acteur institutionnel de référence qui oeuvre pour la généralisation de l’enseignement préscolaire à travers la mise en place d’un système éducatif répondant aux normes pédagogiques de qualité et qui soit accessible à toutes les catégories sociales.