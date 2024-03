La compagnie aérienne Binter a lancé une nouvelle promotion, valable jusqu’au 25 mars, sur les billets des vols entre le Maroc et les Îles Canaries, programmés durant la période du 15 avril au 30 septembre.

Ainsi, il est possible d’acheter des billets pour les vols opérés par la compagnie aérienne canarienne vers Marrakech (RAK), Tanger (TNG) et Essaouira (ESU), pour voyager cet été à partir de 616 dirhams, prix des vols entre Essaouira et Grande Canarie (LPA) pour un aller-retour, indique Binter dans un communiqué.

De plus, la route saisonnière avec Madère (FNC) est déjà en vente, avec deux vols/semaine cette année, les jeudis et dimanches, suite à son bon fonctionnement, ajoute la même source.

Cette route est le résultat du travail conjoint entre la compagnie aérienne et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT). Cette liaison s’inscrit également dans la promotion lancée par Binter avec des prix à partir de 779 dirhams.

Les vols depuis Tanger seront pour la période du 20 juin au 30 septembre. Les vols depuis Essaouira sont programmés pour la période du 6 juillet au 14 septembre. Concernant les vols entre Marrakech et Madère, ils seront effectués du 4 juillet au 15 septembre.

Les liaisons seront assurées par un avion ATR 72 d’une capacité de 72 passagers, qui bénéficieront des avantages du produit offert par Binter et qui la distingue des autres compagnies aériennes, tels que le confort des avions modernes et un service à bord de grande qualité comprenant une collation gourmet offerte.

Binter invite les personnes intéressées par l’achat des billets à contacter ses canaux de vente habituels (bintercanaries.fr, l’application Binter, les numéros de téléphone +212522471945 / +212677331249 / +34928327700 et toutes les agences de voyages du Maroc, où les conditions et les prix des différentes destinations peuvent être consultés).