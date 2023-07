La 21ème édition du festival L’Boulevard sera organisé, du 15 au 24 septembre 2023 prochain, au stade du R.U.C à Casablanca.

Dans ce cadre, L’Boulevard a lancé, le 06 juillet, son appel à candidatures pour la compétition Tremplin, destinée aux artistes et formations marocains ou installés au Maroc, cette compétition couvre les trois catégories rock/metal, rap/hip hop et fusion/autres musiques actuelles.

Les artistes souhaitant participer à cette compétition sont appelés à remplir le formulaire de candidature et à l’accompagner d’une maquette audio, d’une vidéo, de photos, d’un plan de scène et d’une fiche technique. Le formulaire devra être validé et les documents transmis à l’adresse (tr[email protected]) avant le 06 août 2023 à minuit.

Sélectionnés sur dossier par un jury de professionnels, les candidats seront ensuite jugés sur leurs prestations sur scène. Le jury désignera ensuite deux vainqueurs par catégorie, qui bénéficieront d’une semaine de formation.

La formation « Profession Musicien » couvre plusieurs aspects du métier, à l’instar de l’écriture, la technique, la scène, l’éclairage ou encore la communication. Les gagnants recevront également un chèque d’encouragement d’une valeur de 10.000 DH (1er prix) et de 5000 DH (2ème prix), ainsi qu’un enregistrement au sein du studio Hiba.