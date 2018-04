Infomediaire Maroc – Casablanca Finance City, hub financier d’excellence, constitue l’une des meilleures places financières d’Afrique en termes d’attractivité et d’investissement étranger, a affirmé hier à New York, Xavier Reille, Directeur Maghreb de la Société Financière internationale (SFI), bras financier du Groupe de la Banque Mondiale.

« Le Maroc est l’un des rares pays d’Afrique du Nord qui a un ‘investment grade’, un des pays les mieux placés dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale, et qui a un bon cadre d’investissement, avec une réglementation bancaire très performante », a relevé Reille en marge de sa participation à la conférence « Le Maroc, une passerelle vers l’Afrique » (Morocco, A Gateway to Africa) organisée au « Citi Executive Conference Centre » à New York.

Rédaction Infomediaire.