Un mémorandum d’entente a été signé, le 22 mai à Rabat, entre le ministère de l’Économie et des Finances (MEA) et Africa Finance Corporation (Africa FC), afin d’apporter des solutions de financement innovantes aux acteurs de secteurs clés de l’économie nationale.

D’après Africa FC, le partenariat devrait profiter aux secteurs du transport, des énergies renouvelables, de l’industrie et des télécoms, l’objectif étant de dynamiser la compétitivité du marché et de booster les exportations marocaines. Ce mémorandum consolide le partenariat entre les deux parties, surtout depuis que le Maroc a rejoint officiellement l’Africa FC en tant que membre en 2021.

La ministre de Tutelle, Nadia Fettah, a indiqué en ce sens : « cela marque une étape importante dans la coopération entre le Maroc et l’AFC et confirme l’engagement du royaume pour le développement de l’Afrique, en accord avec la vision du roi Mohammed VI, en ce qui concerne la coopération Sud-Sud ».

De son côté, Samaila Zubairu, président et CEO d’AFC a déclaré à cette occasion : « cette collaboration met en avant notre engagement pour le développement économique et l’industrialisation de l’Afrique, et ce, aux côtés du Maroc, qui est un acteur clé de la région. Nous aspirons à conclure des partenariats stratégiques avec des acteurs du public et du privé, afin d’investir dans des projets à forte valeur ajoutée ».