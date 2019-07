Le Maroc est le premier client de l’Agence française de développement (AFD) et leur relation est « très ancienne » et « très riche », a souligné le DG de l’AFD, Rémy Rioux.

« Nous avons cette immédiateté dans le contact qui fait qu’on ne perd pas le temps en diplomatie et en protocole et on va tout de suite sur le fond des sujets et des projets, ce qui nous rend collectivement plus efficace », s’est félicité Rioux dans une déclaration en marge d’une rencontre à Rabat.

Rioux a, dans le même sens, indiqué que l’Agence a augmenté ses financements pour le Maroc de 60 pc pour atteindre un rythme annuel de 400 millions d’euros (environ 4 milliards de dirhams), notant que l’AFD a accordé plusieurs prêts concessionnels et des dons et travaille en étroite collaboration non seulement avec le gouvernement mais aussi avec ses partenaires tels que la Caisse de dépôts et de gestion, le groupe OCP et Masen.

Et de rappeler que l’objectif de l’Agence pour le Royaume est de 2 milliards d’euros de financement sur cinq années 2017-2021.

Il a de même tenu à souligner que l’action de l’AFD au Maroc est guidée par deux grandes priorités, à savoir l’appui à l’entrepreneuriat et la création d’emploi, et puis la régionalisation avancée (l’équilibre des territoires et leur croissance, le respect de l’environnement et concilier et réconcilier entre ces deux derniers points).

Il s’agit aussi d’accompagner et de s’associer dans toute l’Afrique, a-t-il dit, notant qu' »on peut joindre nos forces pour amener du financement et d’expertises et toutes sortes de services et d’appui demandés par nos partenaires ».