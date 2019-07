En connectant le Maroc à 77 pays et 186 ports, le port Tanger Med a contribué à installer le Royaume sur la scène maritime internationale et à le hisser de la 83eme à la 17ème place dans le classement de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Par ailleurs, Tanger Med est la 1ere plateforme import-export du Royaume, avec des flux d’une valeur globale de 317 milliards de dirhams, en 2018. Le port a, au titre de cette même année, traité 3,4 millions de conteneurs, ce qui lui a valu de se positionner comme le premier port en Afrique, devant Port Saïd sur le Canal de Suez, et Durban en Afrique du Sud.