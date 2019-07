SEAF Morocco Growth Fund (SMGF), fonds d’investissement dédié aux sociétés innovantes et à fort potentiel de croissance au Maroc, vient de finaliser son 3ème investissement avec l’entrée au capital de SOS Crédit, courtier en crédit immobilier 100% en ligne qui permet à ses clients de financer l’acquisition d’un bien immobilier aux meilleures conditions et d’être accompagné gratuitement tout au long du processus.

SOS Crédit est une startup spécialisée dans le courtage en ligne de crédits immobiliers destinés aux particuliers. L’entreprise propose une offre gratuite entièrement digitale permettant à ses clients de bénéficier d’un diagnostic financier sur mesure, de comparer les meilleures offres et de suivre les différentes étapes du processus jusqu’à la contractualisation. La startup s’appuie sur les dernières technologies pour impliquer tous les intervenants du processus et assurer un suivi en temps réel de l’avancement des dossiers à travers un espace client dédié.

SOS Crédit a noué des partenariats avec les plus grandes banques de la place qui lui ont permis de positionner une offre compétitive pour ses clients et réaliser une forte croissance sur la période 2017- 2018. L’investissement du fonds a pour objectif de soutenir et d’accélérer cette croissance afin de positionner la startup en tant que leader du courtage en ligne des produits financiers.

Issu d’une formation spécialisée en Finance et en Marketing Digital et après un parcours professionnel au sein de banques d’affaires et de cabinets de conseil anglo-saxons, Bachir Benslimane s’est installé au Maroc pour créer plusieurs entreprises dans le Marketing Digital ayant pour client des grands comptes des secteurs de la banque, assurance, immobilier, produits de grande consommation et des leaders internationaux du web.

Après plusieurs expériences entrepreneuriales dans le marketing digital, Bachir Benslimane a souhaité construire au Maroc le premier service en ligne, gratuit, sur-mesure et qui permettra un accompagnement de qualité à une partie de la population à la recherche de financement en fonction de leurs besoins et de leur profil.

SOS Crédit est ainsi née de la volonté de rendre le crédit immobilier, et tout type de produits financiers comme le crédit à la consommation ou l’assurance à terme, plus accessible aux meilleures conditions du marché tout en améliorant l’expérience client, notamment en ligne.

« Nous avons le plaisir et l’honneur d’être parmi les premières startups investies par le fonds SEAF au Maroc. Cela a été possible grâce au “Fonds Innov Invest” qui a permis d’attirer un fonds d’investissement de renommée internationale, tel que SEAF, dédié à l’amorçage de jeunes entreprises dans le secteur de l’innovation et des nouvelles technologies. Ce partenariat nous permettra de réaliser une vision, celle d’émerger en tant que leader dans la distribution en ligne de tout type de produits financiers, qu’ils soient conventionnels ou participatifs, dans un premier temps au Maroc à travers notre portail soscreditimmo.ma, avec l’ambition d’ici 2020 d’explorer d’autres marchés à l’international. » a commenté Bachir Benslimane, fondateur et PDG de SOS Crédit.

« Nous sommes heureux de soutenir SOS Crédit qui a connu un fort développement et qui, nous l’espérons, permettra de faciliter l’accès à une plus grande frange de la population à des services financiers de qualité avec des conditions avantageuses grâce à l’accompagnement sans frais de SOS Crédit » a souligné Meriem Zairi, Directrice Générale de SEAF Morocco Growth Fund.

Après cet investissement, le portefeuille du fonds SMGF s’élargit avec SOS Crédit qui rejoint deux autres participations : 3Dental, une Healthtech spécialisée dans la dentisterie digitale et eDukaty, une Edtech spécialisée dans les classes virtuelles.