L’Assemblée nationale sénégalaise a adopté à la majorité, dimanche en séance plénière, un projet de loi portant loi de finances rectificative 2019. Au total, près de 86 députés ont pris la parole lors de cette séance plénière au cours de laquelle le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a défendu le projet de loi portant loi de finances rectificative pour l’année 2019.

Cette loi de finances rectificative fait état d’une baisse des ressources qui passent de 4071, 77 milliards de francs CFA (environ 6 milliards et 250 millions euros) à 3988,63 milliards (environ 6 milliards et 79 millions euros), soit une baisse de 83,14 milliards en valeur absolue et 2 % en valeur relative.

« Aujourd’hui, nous sommes dans une croissance continue. Notre taux de croissance augmente. On est passé de 1,8% à plus de 7%. Cela ne cesse d’augmenter », s’est félicité, à cette occasion, le ministre des Finances et du Budget.

Selon lui, la croissance de l’économie sénégalaise « n’est pas conjoncturelle ».

« Elle ne peut pas l’être. On ne peut pas avoir une croissance de 5 à 6 % par année consécutivement et qui tourne autour de 6% et plus et parler de conjoncture », a-t-il expliqué.