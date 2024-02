Intervenant lors d’une rencontre organisée, mercredi, par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) sous le thème « le capital-investissement, levier de croissance de la PME », le directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) a fait de nouvelles annonces.

Mohamed Benchaâboun a ainsi fait savoir que le Fonds lancera, dans les semaines à venir, un produit dédié au renforcement des quasi-fonds propres, une sorte de dette subordonnée, destiné aux entreprises qui n’ont pas assez de fonds propres pour prétendre au financement bancaire, pour un budget de 4 MMDH.

Le Fonds lancera également un autre dispositif équivalent à celui des entreprises destiné aux startups en mars, a-t-il indiqué.

Pour rappel, le FM6I avait annoncé la présélection d’une première liste de 17 sociétés de gestion de fonds sectoriels et thématiques. Cette sélection s’inscrit dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le FM6I pour la sélection de sociétés de gestion de fonds sectoriels et thématiques dont l’objet est de catalyser l’investissement, d’accélérer la croissance et de favoriser la création d’emplois.

Ces fonds contribueront à l’émergence d’une industrie du capital investissement robuste au Maroc, aux meilleurs standards internationaux.

La taille projetée en cumulé de ces premiers fonds sectoriels et thématiques est estimée à un minimum de 20 milliards de dirhams (MMDH). Le FM6I contribuera jusqu’à 33% de la taille de chaque fonds dans le cadre d’une enveloppe globale de l’ordre de 6 MMDH. Le reliquat sera levé par les sociétés de gestion présélectionnées auprès d’investisseurs tiers, locaux ou étrangers. Il s’agit là d’un des principaux objectifs du FM6I d’exercer un effet multiplicateur sur les montants investis par ses soins.