La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé 115 millions d’euros (près de 1,3 milliard de dirhams) à MEDZ, filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), pour son projet Technopoles Maroc II.

Le prêt de la BEI permettra l’extension durable et la mise à niveau environnementale de dix Technoparcs répartis dans plusieurs régions du Royaume. Les parcs sélectionnés abriteront des clusters d’entreprises intégrées et des plateformes industrielles avec un potentiel substantiel de recherche, de développement et d’innovation, ainsi que des composantes éducatives axées sur la durabilité.

Ce projet, qui permettra la création plus de 51.000 emplois directs permanents, appuie les objectifs du gouvernement marocain visant à faire du Royaume une référence en termes de modes de production décarbonée, responsable et durable. Il vise également à soutenir la reprise économique durable et à réduire les disparités régionales, en ligne avec la politique de régionalisation avancée.

Il s’inscrit dans la continuité du succès de l’opération Technopoles I en 2012, qui a généré environ 36.000 emplois.

A noter que ce prêt a été octroyé à MEDZ lors du Forum de la BEI qui s’est tenu ce mois au Luxembourg.