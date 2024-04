Deux marocains ont réussi à figurer parmi les jeunes leaders les plus influents d’Europe dans le dernier classement « Forbes 30 Under 30 ». Simo Lemhandez et Amine Raji ont été distingués pour leurs contributions dans les domaines de la technologie et des sciences de la santé.

Entrepreneur visionnaire, Simo Lemhandez, a cofondé Folk, une plateforme révolutionnaire de gestion de la relation client (CRM). Le parcours entrepreneurial de Lemhandez a débuté à HEC Paris et Polytechnique, où il a perfectionné ses compétences et son ambition. En 2020, animé par le désir de transformer le paysage commercial, Lemhandez a fondé, aux côtés de ses partenaires Jean-Yves Poilleux et Thibaud Elziere, Folk.

L’outil CRM tout-en-un de Folk a remodelé la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients, centralisant les données et les interactions cruciales pour faciliter une approche commerciale plus personnalisée. Soutenu par plus de 9 millions de dollars de financement d’Accel et appuyé par un réseau de 80 investisseurs providentiels, Folk a rapidement étendu sa portée. Aujourd’hui, la société SaaS compte une équipe dévouée de 25 professionnels au service de plus de 1.800 organisations et impactant la vie de plus de 100.000 utilisateurs.

Dans le domaine des sciences et de la santé, Amine Raji émerge comme un symbole d’innovation et de progrès. En tant que cofondateur de Spore Bio, Raji dirige les efforts pour révolutionner la détection des pathogènes dans les installations traitant des aliments et des produits pharmaceutiques. En exploitant des approches d’apprentissage en profondeur et la technologie de vision par ordinateur de pointe, Spore Bio vise à simplifier l’identification des micro-organismes dangereux en quelques minutes, améliorant ainsi considérablement les protocoles de sécurité dans les environnements sensibles.

L’engagement de Raji à faire progresser les soins de santé n’est pas passé inaperçu, Spore Bio ayant sécurisé un remarquable investissement de 8 millions de dollars pour alimenter ses initiatives révolutionnaires. De plus, l’engagement de l’entreprise envers l’innovation est attesté par sa poursuite de deux brevets sur sa technologie pionnière, soulignant le statut de Raji en tant que leader visionnaire dans le domaine.