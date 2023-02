5 femmes d’affaires marocaines ont réussi à figurer dans le classement « 100 most powerful businesswomen 2023 », réalisé par Forbes MENA. Le classement met en avant les femmes d’affaires les plus puissantes et influentes de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Elles sont à la tête de structures imposantes à travers la région MENA. Pour son classement 2023, Forbes MENA a sélectionné 100 businesswomen, issues de 27 secteurs d’activités (services bancaires, holdings, retailing, soins, etc.).

Deux Marocaines ont réussi à se hisser au top 20 du classement, à savoir Salwa Idrissi Akhannouch (17e) et Miriem Bensalah Chaqroun (19e). Akhannouch a fondé le groupe AKSAL en 2004. Le groupe emploie plus de 1.130 personnes et est le seul franchisé de 45 grandes marques au Maroc, dont Emporio Armani, Fendi, Gucci, Oysho, Ralph Lauren, Zara, Banana Republic, Massimo Dutti, Pull & Bear., Bershka et Gap. En 2011, le groupe a lancé le Morocco Mall, qui s’étend sur 10 hectares avec 70.000 mètres carrés d’espace commercial. En 2017, elle lance sa marque de cosmétiques et beauté Yan&One. Le groupe a également créé l’AKSAL Academy pour les métiers du retail et l’AKSAL Social Initiative pour soutenir des projets sociaux, culturels, éducatifs et de santé.

Bensalah Chaqroun a rejoint son entreprise familiale, le groupe Holmarcom, en 1989. Elle est également vice-présidente et PDG des Eaux minérales d’Oulmes, cotée à la Bourse de Casablanca. En 2021, Les Eaux Minérales d’Oulmes ont enregistré des revenus de 178 millions de dollars. La même année, le groupe Holmarcom a enregistré des revenus de 1,3 milliard de dollars. Le groupe emploie plus de 6.400 salariés dont près de 2.000 travaillent aux Eaux Minérales d’Oulmès. Chaqroun est membre de l’Alliance mondiale des investisseurs pour le développement durable et siège à plusieurs conseils d’administration nationaux et internationaux, dont l’Université Al Akhawayn et le Groupe Renault-Nissan.

Avec plus de 40 ans d’expérience, Rita Maria Zniber est classé 33e par Forbes. Elle a rejoint Diana Holding en 1988, qui détient un portefeuille d’activités diversifié englobant les boissons non alcoolisées, les plastiques, l’agriculture, l’oléiculture, les boissons, la volaille, les produits de la mer, la distribution et la vente au détail.

L’entreprise s’est associée à l’Université polytechnique Mohammed VI en novembre 2021, pour soutenir l’innovation, la recherche et le développement. En mars 2022, Diana Holding et le ministère marocain de l’Industrie et du Commerce ont signé un accord d’investissement de 12,1 millions de dollars au profit de la Berkane Juice Processing, une filiale des Domaines Zniber. En novembre 2022, la société a annoncé un partenariat avec l’Equatorial Coca-Cola Bottling Company pour acquérir l’Atlas Bottling Company.

Lamia Tazi (65e) a rejoint Sothema en 1997 et a assumé son rôle actuel en 2019, où elle supervise désormais 1.000 personnes. Sothema est derrière la fabrication d’environ 60 millions de produits pharmaceutiques par an dans six unités de production et détient 9 % de part de marché. Tazi est également présidente de la Fondation Omar TAZI et membre du conseil général d’Azerys.

Saïda Karim Lamrani (80e) occupe le poste de vice-président exécutif de la holding Safari-Sofipar. Le groupe Safari a été créé au Maroc en 1994. Celui-ci compte plusieurs marques mondiales sous son égide, notamment CAT, Lacoste et Longchamp, Jaguar, Land Rover et BMW, entre autres. Saïda est la fille de feu Mohammed Karim Lamrani, qui a été Premier ministre du Maroc de 1971 à 1994. Le groupe a enregistré des revenus annuels de plus de 500 millions de dollars et emploie 3.600 personnes.