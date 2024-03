Quatre entreprises marocaines figurent dans le classement de Forbes Middle East des 100 premières entreprises familiales arabes.

Ces entreprises, avec leurs réalisations remarquables et leur engagement envers l’innovation et la croissance durable, illustrent le dynamisme et la compétitivité de l’économie marocaine. Il s’agit des groupes:

O Capital (Classé 21e) Fondé en 2021, le Groupe O Capital, également connu sous le nom de Groupe Benjelloun, est né de la fusion entre Holding Benjelloun Mezian et FinanceCom. Sous la direction éclairée de son président, Othman Benjelloun, le groupe détient une participation de 73% dans la Banque de l’Afrique et collabore avec des partenaires de renom tels que le Groupe Accor et Air Arabia Maroc. Avec environ 20 000 employés, il joue un rôle essentiel dans le panorama économique marocain.

Safari (Classé 69e) Établi en 1944, le Groupe Safari opère dans divers secteurs, dont l’industrie, la distribution, les services et la production agricole. Sous la direction de Saïda Lamrani, présidente et PDG du groupe, il a conclu des accords d’investissement pour des installations de production respectueuses de l’environnement. Ses filiales, telles que Smeia, ont enregistré une croissance significative des ventes, illustrant son engagement envers l’innovation et le développement durable.

Holmarcom (Classé 91e) Fondé en 1978, le Groupe Holmarcom, dirigé par Mohamed Hassan Bensalah, a diversifié ses intérêts dans la logistique, l’immobilier, la finance et l’agro-industrie. Ses participations majoritaires dans des sociétés cotées, telles que Les Eaux Minérales d’Oulmès et le Crédit du Maroc, témoignent de son importance dans le secteur financier marocain. Le groupe a également lancé de nouvelles initiatives telles que « Biscoland » pour la fabrication de biscuits et de chocolat.

Diana Holding (Classé 94e) Fondée en 1956, Diana Holding, sous la direction de Rita Maria Zniber, se spécialise dans les agro-industries et gère de vastes hectares de terres. Ses partenariats stratégiques, y compris la récente coentreprise avec le spécialiste de l’emballage plastique ALPLA, reflètent son engagement envers l’innovation et la croissance durable dans les secteurs agricoles et industriels du Maroc.