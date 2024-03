Le ministère de l’Industrie et du Commerce vient d’appeler les entreprises exportatrices à postuler à l’appel à manifestation d’intérêt relatif à la 2e édition du programme d’appui à l’international « GO TO MARKET », visant l’accompagnement des entreprises à l’international.

Ce programme est dédié aux entreprises exportatrices, opérant dans les secteurs de l’industrie et des services, indique le ministère dans un communiqué, notant que ces entreprises ont jusqu’au lundi 1er avril 2024 à 15h00, pour déposer leur dossier de candidature.

Cet appel à manifestation d’intérêt a été lancé par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en partenariat avec le ministère de l’Économie et des Finances, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), ajoute la même source.

Et de noter qu’il s’agit d’un accompagnement sur mesure, individualisé et différencié selon le profil de l’entreprise et articulé autour de ses ambitions et besoins réels et spécifiques en matière de développement à l’international, et qu’il vise à appuyer les entreprises pour renforcer leur compétitivité à l’international ainsi qu’à leur offrir les moyens appropriés pour mieux accéder aux marchés étrangers.

Le programme cible les entreprises dont le chiffre d’affaires à l’export annuel dépasse 5 millions de dirhams sur les deux derniers exercices et disposant d’un business plan de développement à l’international démontrant, d’une part, un potentiel confirmé à l’export ou des opportunités non encore exploitées avec une programmation structurée des opérations sur la période 2024-2025, et d’autre part, un positionnement dans un nouveau produit ou un nouveau marché, souligne le ministère.

Les entreprises intéressées doivent déposer leurs dossiers de candidature au ministère de l’Industrie et du Commerce ou les envoyer par poste, au plus tard le lundi 1er avril 2024 à 15h00 à la Direction Générale du Commerce, sis Parcelle 14, Business center, aile nord Bd Erriyad, Hay Riad B.P. 610 Rabat.

Les documents relatifs à la candidature à ce programme sont téléchargeables sur le site web du ministère (https://www.mcinet.gov.ma/fr/content/appel-à-manifestation# ), et les demandes d’informations peuvent être envoyées à l’adresse : [email protected].