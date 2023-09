Dans le cadre des préparatifs en cours pour l’organisation du Forum des Affaires maroco-libyen par la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), en partenariat avec l’Union générale libyenne des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture et le Conseil des hommes d’affaires libyens, une réunion consultative s’est tenue, au siège de la Chambre à Tanger, pour discuter des préparatifs relatifs à cet évènement.

Cette réunion, présidée par le président de la CCIS-TTA, Abdellatif Afilal, en présence de membres et cadres de l’instance professionnelle, a été marquée par la présentation d’un exposé sur les objectifs du forum et son programme, ainsi que des propositions des membres de la Chambre concernant cet événement, en plus de l’examen des moyens d’assurer le bon déroulement de cette manifestation économique.