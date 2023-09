Dans le cadre des «Rencontres de la FCS», la Fédération du commerce et services de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) organise un séminaire sur le thème «Les procédures collectives : un outil juridique au service des entreprises». Il se tiendra le 26 septembre à 16h, au siège de la CGEM. À noter que la Fédération du commerce et services, affiliée à la CGEM, représente des secteurs clés de l’économie nationale, par sa participation aux réalisations globales de l’économie, le nombre d’entreprises actives, l’importance de l’effectif employé et le potentiel de développement.